Два дебошира сорвали рейс и были арестованы под аплодисменты пассажиров

Daily Record: пару выгнали с рейса в Египет из-за агрессивного поведения

Два дебошира устроили скандал в самолете, сорвали рейс в Египет и были арестованы под аплодисменты и песни пассажиров. Об этом сообщает Daily Record.

Речь идет о рейсе easyJet из Глазго в Хургаду. Пара, летевшая вместе, сначала стала ругаться между собой, а потом и с попутчиками. Они кричали, оскорбляли людей, в том числе членов экипажа. Пилоты решили экстренно посадить самолет в Греции из-за агрессивного поведения дебоширов.

Уточняется, что из самолета их выгнали с участием полиции. В это время пассажиры лайнера скандировали: «Ура!»

Ранее сообщалось, что авиакомпания Utair захотела отсудить 800 тысяч рублей у пассажира, плевавшегося в людей.