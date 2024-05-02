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18:44, 2 мая 2024Путешествия

Два джипа с туристами столкнулись в Турции

Milliyet: два джипа для сафари столкнулись в Анталье

Фото: IMAGO / EinsatzReport24 / Globallookpress.com

Два джипа для сафари с иностранными туристами столкнулись в районе Манавгат турецкой курортной провинции Анталья. Об этом пишет Milliyet.

Отмечается, что в результате ДПТ пострадали 16 человек, в том числе 13 отдыхающих, среди них жители Великобритании и Ирландии.

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«Одна из машин врезалась в бетонный столб с правой стороны дороги и упала на бок, — говорится в сообщении. — После аварии в регион были направлены многочисленные полицейские, медицинские и спасательные бригады».

Пострадавшие были госпитализированы, одна из туристок находится в угрожающем жизни состоянии. Начато расследование инцидента. По данным издания, перед аварией пассажиры джипов стреляли друг в друга из водных пистолетов.

Ранее автобус с российскими туристами попал в ДТП на республиканской трассе в селе Ачадара Сухумского района Абхазии. В результате аварии пострадали четыре человека: три пассажира автобуса и водитель иномарки.

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      Фариза Бацазова
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