Два джипа с туристами столкнулись в Турции

Milliyet: два джипа для сафари столкнулись в Анталье

Два джипа для сафари с иностранными туристами столкнулись в районе Манавгат турецкой курортной провинции Анталья. Об этом пишет Milliyet.

Отмечается, что в результате ДПТ пострадали 16 человек, в том числе 13 отдыхающих, среди них жители Великобритании и Ирландии.

«Одна из машин врезалась в бетонный столб с правой стороны дороги и упала на бок, — говорится в сообщении. — После аварии в регион были направлены многочисленные полицейские, медицинские и спасательные бригады».

Пострадавшие были госпитализированы, одна из туристок находится в угрожающем жизни состоянии. Начато расследование инцидента. По данным издания, перед аварией пассажиры джипов стреляли друг в друга из водных пистолетов.

Ранее автобус с российскими туристами попал в ДТП на республиканской трассе в селе Ачадара Сухумского района Абхазии. В результате аварии пострадали четыре человека: три пассажира автобуса и водитель иномарки.