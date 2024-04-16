Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии
В Абхазии в автобус с российскими туристами врезался легковой автомобиль
Автобус с российскими туристами попал в ДТП на республиканской трассе в селе Ачадара Сухумского района Абхазии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ГАИ МВД республики.
По данным источника, в автобус врезался легковой автомобиль BMW, который выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали четыре человека: три пассажира автобуса и водитель иномарки.
Известно, что пассажиров доставили в больницу, там им оказали необходимую помощь и отпустили. Водитель BMW находится в реанимации.
Как пишет агентство со ссылкой на Минтуризма Абхазии, автобус вез туристов из Таганрога на отдых в Сухум.
Ранее в Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и упала с более чем 50-метровой высоты. Инцидент попал на видео.