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16:13, 16 апреля 2024Путешествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии

В Абхазии в автобус с российскими туристами врезался легковой автомобиль

Фото: Ash Gerlach / Unsplash

Автобус с российскими туристами попал в ДТП на республиканской трассе в селе Ачадара Сухумского района Абхазии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ГАИ МВД республики.

По данным источника, в автобус врезался легковой автомобиль BMW, который выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали четыре человека: три пассажира автобуса и водитель иномарки.

Известно, что пассажиров доставили в больницу, там им оказали необходимую помощь и отпустили. Водитель BMW находится в реанимации.

Как пишет агентство со ссылкой на Минтуризма Абхазии, автобус вез туристов из Таганрога на отдых в Сухум.

Ранее в Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и упала с более чем 50-метровой высоты. Инцидент попал на видео.

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      Марина Черняк
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