Экс-депутат Одессы назвал причины отсутствия расследования по Дому профсоюзов

Полищук: власти Украины не расследовали события в Одессе, чтобы не выйти на себя

Власти Украины не расследовали трагедию в Доме профсоюзов в Одессе, чтобы не выйти на самих себя. Об этом заявил экс-депутат городского совета Одессы Василий Полищук, его цитирует РИА Новости.

«Если расследование будут проводить, они же выйдут на себя. Я убежден, тут даже к гадалке не ходи, что в этом замешан [Андрей] Парубий, бывший секретарь Совета безопасности после переворота. Затем [Валентин] Наливайченко, который СБУ (Службу безопасности Украины — прим. "Ленты.ру") стал возглавлять», — отметил Полищук.

По его словам, также к событиям в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года были причастны экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, олигарх Игорь Коломойский, возглавлявший тогда Днепропетровскую область, и действовавший в то время глава одесской областной администрации Владимир Немировский, «который выполнял пожелания Коломойского».

По этой причине, объясняет Полищук, у расследования по Дому профсоюзов не было никаких перспектив. Бывший депутат городского совета Одессы также рассказал, что для выяснения обстоятельств трагедии было создано две комиссии. Однако на них «никто не обращал внимание».

Днем 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения. В их ходе сторонники Евромайдана подожгли Дом профсоюзов, в котором находились активисты Антимайдана. Трагедия унесла жизни 48 человек, всего пострадали около 250 граждан.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла о необходимости провести большой трибунал по итогам специальной военной операции. В его рамках она призвала осудить виновных в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.