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10:52, 2 мая 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины назвал заказчиков преступления в Доме профсоюзов в Одессе

Азаров: преступление в Доме профсоюзов в Одессе заказали спецслужбы Запада

Фото: Yevgeny Volokin / Reuters

Преступление в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года заказали западные спецслужбы. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Трагедия в Доме профсоюзов вошла в новейшую историю преступлений киевского режима как Одесская хатынь. Очевидно, что заказчиками выступили спецслужбы Запада — США и Великобритании», — написал экс-премьер.

Азаров напомнил, что обстоятельства расследования данной трагедии были засекречены. Он также отметил, что спустя десять лет никто так и не ответил за произошедшее в Доме профсоюзов. Бывший премьер Украины добавил, что «виновные рано или поздно понесут за это чудовищное преступление соответствующее наказание».

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2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками «евромайдана» и участниками «антимайдана». Сторонники госпереворота подожгли Дом профсоюзов, где в это время находились активисты «антимайдана». В результате трагедии пострадали около 250 человек, 48 из них спастись не удалось.

Ранее возможных организаторов преступления в Одессе называл американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон. По его мнению, за данной трагедией стояли Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Служба безопасности Украины (СБУ).

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      Екатерина Грищенко
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