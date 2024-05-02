Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:22, 2 мая 2024Путешествия

Эксперт по туризму описал отдых в Сочи словами «в Дубае дешевле»

Глава «Арт-тур» Арутюнов: отели Сочи подорожали в среднем на 15 процентов

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Отели Сочи подорожали в среднем на 15 процентов. Об этом телеканалу «360» сообщил глава компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Эксперт по туризму сам уехал в отпуск в Дубай, потому что «там дешевле», чем на российских черноморских курортах.

По словам Арутюнова, уровень роста цен в Сочи зависит от категории отеля. Например, стоимость отдыха в дешевых хостелах выросла на 10 процентов, а в четырех- и пятизвездочных гостиницах — на 20-25 процентов. «Это все из-за низкой конкуренции в этом сегменте», — так он описал сложившуюся ситуацию.

Материалы по теме:
Где отдохнуть на море летом 2024 года: лучшие российские курорты
Где отдохнуть на море летом 2024 года:лучшие российские курорты
5 апреля 2024
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024

Спикер уточнил, что на всем побережье Черного моря в России отелей высокого уровня меньше, чем в одной только Анталье. В результате гостиницы могут повышать цены, а туристы вынуждены с этим мириться.

Так, россиянка отдохнула в Сочи за 267 тысяч рублей и осталась разочарована доставкой еды в номер. Она пожаловалась на подносы с объедками и грязь в спа-зоне.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла село Бердычи в ДНР. Почему так важен контроль над этим населенным пунктом?

      Полиция начала проверку в отношении российской рэперши после дебоша на концерте

      Дачников призвали нарвать крапиву ради одной цели

      Теплоход с сотнями россиян сел на мель

      «Россия не может победить». Макрон заявил, что многие страны поддержали отправку войск на Украину

      Названы последствия возможного ограничения спутниковой съемки территории Украины

      Россиян предупредили о нестабильном мае

      В Германии обвинили Трампа в снижении потенциала НАТО

      В Турции рассказали о рисках остановки торговли с Россией

      Готовые квартиры в Москве подешевели впервые за полтора года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше