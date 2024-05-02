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10:54, 2 мая 2024Ценности

Эмили Ратаковски порадовала фанатов снимками с обнаженной грудью

Фото: @emrata

Американская супермодель Эмили Ратаковски показала откровенные снимки и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 32-летняя манекенщица запечатлена в ванной комнате. На размещенных кадрах она позировала перед камерой в голубых кружевных трусах и белом халате, прикрывая руками обнаженную грудь.

Поклонники оценили съемку знаменитости в комментариях под постом. «Ты идеальна», «Потрясающе!», «Спасибо тебе за твою красоту», «Великолепно», «Как всегда красиво. Других слов нет», — писали они.

В апреле Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о новом романе. Папарацци сфотографировали модель в компании 37-летнего руководителя кинокомпании А24 Ноа Сакко. Уточнялось, что пара провела вечер в ресторане, который был расположен в гостинице в районе Вест-Виллидж, Нью-Йорк.

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      Карина Черных
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