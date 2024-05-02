Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернивших Вечный огонь подростков

Глава СК поручил возбудить дело после осквернения Вечного огня подростками

Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации об осквернении мемориала в Республике Башкортостан. Об этом в четверг, 2 мая, в своем Telegram-канале сообщает информационный центр СКР.

По данным следствия, 29 апреля двое подростков потушили Вечный огонь в мемориальном комплексе города Стерлитамак. О произошедшем стало известно из социальных сетей, организована процессуальная проверка. Глава СК потребовал предоставить доклад об установленных в ходе следственных действий обстоятельствах и доложить о результатах.

26 апреля сообщалось, что в Москве 49-летний мужчина попал под суд за то, что поместил в чашу Вечного огня на Поклонной горе самокат.