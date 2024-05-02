Госдеп США заявил об отказе Китая обсуждать ядерное оружие

Semafor: Китай отказался от дальнейших консультаций с США по ядерному оружию

Китай отказался от дальнейших консультаций с США по контролю над ядерным оружием с момента последних переговоров в ноябре прошлого года. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на комментарий Государственного департамента США.

«Президент США Джо Байден предложил разумные шаги по борьбе против существенных рисков конфликта или эскалации в ядерной и космической сфере (...). К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на представленные нами варианты», — рассказал представитель Госдепа.

В частности, он указал, что Вашингтон предлагал Пекину сформировать более слаженную систему взаимных оповещений о запусках баллистических ракет. Кроме того, предлагались меры по недопуску милитаризации космического пространства.

Портал также отправил запрос посольству КНР в США. В ответ на вопрос представитель ведомства Лю Пэнъюй заявил

о необходимости «стран с крупнейшими ядерными арсеналами значительно и существенно» их сократить. По его словам, данное требование является одним из ключевых для диалога с американской стороной.

Ранее помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб обвинил Россию и Китай в создании и развертывании противокосмических вооружений. По его словам, Москва и Пекин занимаются «разработкой, размещением и развертыванием ряда противокосмических вооружений, часть из которых базируются на земле, а некоторые — на орбите».