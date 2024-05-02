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14:38, 2 мая 2024Экономика

Из-за обрушения трассы в Китае погибли полсотни человек

Число жертв обрушения автотрассы в Китае выросло до 48 человек
СюжетЗемлетрясения в Китае

Фото: Bobby Yip / Reuters

Число погибших в результате обрушения автотрассы «Мэйда» на юге Китая выросло почти до полусотни человек. О количестве жертв сообщает Центральное телевидение Китая.

«По состоянию на 14:00 сегодня (9:00 мск) обвал привел к смерти 48 человек», — говорится в сообщении. Отмечается, что еще 30 человек получили травмы, но остались в живых.

Инцидент произошел в ночь на среду, 1 мая, в городе Мэйчжоу в провинции Гуандун. Сход оползня привел к обрушению части полотна на участке дороги Мэйчжоу — Дабу. Длина поврежденного участка составляет почти 18 метров, площадь — более 184 квадратных метров.

Ранее в Китае произошло мощное землетрясение. Число жертв дошло до 118 человек.

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      Александра Качан
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