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13:04, 2 мая 2024Экономика

Известная российская певица подарила сыну квартиру

Певица Жасмин подарила своему сыну квартиру на свадьбу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская певица Жасмин подарила своему сыну Михаилу квартиру на свадьбу. Об этом известная исполнительница рассказала в беседе с Hello!.

Речь идет о недвижимости, которая давно в собственности у знаменитости. «Мы когда-то жили в ней с сыном, и я обещала, что после свадьбы она станет его. Так и случилось», — сказала Жасмин. Певица верит, что в этой квартире ее сын и его супруга Ева будут счастливы.

Помимо квартиры, Жасмин подарила молодоженам свадебное путешествие в Сингапур, а также персональные подарки — серьги-пусеты для Евы и часы для Михаила.

Ранее сестра певца Леонида Агутина Ксения рассказала, что он подарил ей квартиру в Подмосковье. Речь идет о «трешке» в городе Видном. Площадь жилья составляет 70 квадратных метров. Кухня в квартире выполнена преимущественно в белом цвете, акцентом на фоне которого служат стулья изумрудного оттенка, спальня — в коричневом, прихожая — в сером, а одна из детских комнат обклеена обоями с черными надписями на белом фоне.

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      Нина Ташевская
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