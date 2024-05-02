Известная российская певица подарила сыну квартиру

Певица Жасмин подарила своему сыну квартиру на свадьбу

Российская певица Жасмин подарила своему сыну Михаилу квартиру на свадьбу. Об этом известная исполнительница рассказала в беседе с Hello!.

Речь идет о недвижимости, которая давно в собственности у знаменитости. «Мы когда-то жили в ней с сыном, и я обещала, что после свадьбы она станет его. Так и случилось», — сказала Жасмин. Певица верит, что в этой квартире ее сын и его супруга Ева будут счастливы.

Помимо квартиры, Жасмин подарила молодоженам свадебное путешествие в Сингапур, а также персональные подарки — серьги-пусеты для Евы и часы для Михаила.

Ранее сестра певца Леонида Агутина Ксения рассказала, что он подарил ей квартиру в Подмосковье. Речь идет о «трешке» в городе Видном. Площадь жилья составляет 70 квадратных метров. Кухня в квартире выполнена преимущественно в белом цвете, акцентом на фоне которого служат стулья изумрудного оттенка, спальня — в коричневом, прихожая — в сером, а одна из детских комнат обклеена обоями с черными надписями на белом фоне.