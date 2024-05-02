Макрон назвал три угрозы для существования Европы

Президент Франции Макрон: Европа сталкивается с тройной экзистенциальной угрозой

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для существования Европы на данный момент есть три угрозы: ситуации в области безопасности и экономического развития, а также подрыв демократии. Его слова приводит ТАСС.

«Тройная экзистенциальная угроза для Европы выглядит следующим образом: военные риски и угрозы безопасности, экономическая угроза нашему процветанию, экзистенциальные риски внутренней несогласованности и подрыва функционирования наших демократических систем», — отметил французский лидер.

По его словам, европейские страны сталкиваются с этими вызовами сейчас, потому что ранее они их недооценивали. Теперь, чтобы исправить эту ситуацию, нужна новая «геополитическая, экономическая и общественная парадигма», подчеркнул Макрон.

Ранее 2 мая французский лидер в очередной раз заявил, что не исключает отправки войск на Украину. По его словам, многие страны Евросоюза поддержали его позицию.