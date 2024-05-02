Стас Михайлов рассказал, что одна его фанатка представилась его астральной женой

Российский певец Стас Михайлов рассказал о странном поведении своих фанаток. Документальный фильм «Чего хотят женщины? Секрет успеха Стаса Михайлова» доступен на YouTube.

По словам исполнителя, одна из его поклонниц однажды представилась ему его астральной женой. Другие привлекают внимание артиста тем, что объявляют о внебрачных детях звезды. По словам Михайлова, у его директора давно сформирован ответ на заявления фанаток об общих с артистом детях — он предлагает им сделать ДНК-тест.

«Примем, усыновим, удочерим всех. Пожалуйста, волосики пришлите», — процитировал певец своего менеджера.

Стас Михайлов познакомился со своей второй супругой Инной в 2006 году. Спустя пять лет пара поженилась. В браке у пары родилось две дочери — Иванна и Мария. Помимо этого, у обоих супругов по двое детей от предыдущих браков.

Ранее стало известно, что Стас Михайлов получит орден «За заслуги в культуре и искусстве» от президента России Владимира Путина.