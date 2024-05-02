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10:57, 2 мая 2024Бывший СССР

На Украине опровергли существование стамбульских договоренностей

Кулеба: стамбульских договоренностей России и Украины о мире не существовало

Фото: Alina Smutko / Reuters

Договоренностей о мире между Россией и Украиной, согласованных на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, никогда не существовало. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.

Кроме того, в ходе разговора с министром главред издания Рави Агравала спросил: готова ли Украина пойти на уступки, чтобы что-то получить от России, как это предполагалось в рамках стамбульских переговоров? В ответ на это Кулеба заявил, что считает одним из самых больших успехов российской пропаганды» то, что дискуссия о переговорах сфокусировалась на том, на какие уступки должна пойти Украина.

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«Почему мы всегда начинаем разговор с вопроса, что Украина должна уступить? […] Мы категорически против того, чтобы думать таким образом. Мы достаточно пожертвовали, достаточно сражались и заслуживаем гораздо большего уважения, чем разговор о том, чем еще мы можем пожертвовать», — заявил он.

Весной 2022 года, почти сразу после начала специальной военной операции, между Россией и Украиной состоялись переговоры в Стамбуле. Стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который должны были гарантировать США, Франция, Великобритания и Китай, однако позже переговоры были прекращены.

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      Александр Курбатов
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