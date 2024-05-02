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19:10, 2 мая 2024Бывший СССР

На Украине предсказали сроки выхода ВС России на границы ЛНР и ДНР

Политолог Золотарев: ВС России могут выйти на границы ЛНР и ДНР к осени

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России могут выйти на административные границы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) уже к осени 2024 года. Сроки продвижения Российской армии предсказал украинский политолог Андрей Золотарев, передает РИА Новости.

«[Если наступление ВС России] будет набирать эффект снежного кома, начнется сворачивание фронта — тогда, собственно, россияне могут выйти к осени на границы Донецкой и Луганской областей полностью», — заявил эксперт.

Он добавил, что переход тактического прорыва в районе Очеретино на оперативный уровень будет свидетельствовать о том, что фронт ВСУ трещит по швам.

Ранее на Украине предсказали быструю адаптацию Российской армии к использованию Украиной американских снарядов ATACMS. По словам советника комитета по вопросам нацбезопасности Верховной Рады Ивана Ступака, у ВСУ есть два месяца, чтобы обратить эти боеприпасы в тактическое преимущество.

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      Глеб Палехов
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