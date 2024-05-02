В Раде предсказали быструю адаптацию ВС России к ракетам ATACMS

Советник в Раде Ступак: ВС России приспособятся к ракетам ATACMS за пару месяцев

Вооруженные силы России смогут в течение пары месяцев приспособиться к противодействию баллистическим ракетам Army Tactical Missile System (ATACMS). Быструю адаптацию Российской армии к использованию Украиной американских снарядов предсказал в разговоре с Newsweek советник комитета по вопросам нацбезопасности Верховной Рады Иван Ступак.

«Как мы знаем, россияне способны адаптироваться за очень короткий промежуток времени. Я думаю, у нас есть до двух месяцев, чтобы попытаться уничтожить как можно больше российских военных объектов, прежде чем россияне адаптируются», — заявил советник.

Он добавил, что из-за эффективности российских систем радиоэлектронной борьбы точность работы американских снарядов M982 Excalibur снизилась до 6 процентов.

Ранее стало известно о способности российских зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» сбивать ракеты ATACMS. Как следует из публикации Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны, реализованные технические решения в «Бук-М3» позволяют перехватить любые баллистические ракеты, которыми располагают или могут располагать в будущем украинские войска.