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17:12, 2 мая 2024Бывший СССР

В Раде предсказали быструю адаптацию ВС России к ракетам ATACMS

Советник в Раде Ступак: ВС России приспособятся к ракетам ATACMS за пару месяцев

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России смогут в течение пары месяцев приспособиться к противодействию баллистическим ракетам Army Tactical Missile System (ATACMS). Быструю адаптацию Российской армии к использованию Украиной американских снарядов предсказал в разговоре с Newsweek советник комитета по вопросам нацбезопасности Верховной Рады Иван Ступак.

«Как мы знаем, россияне способны адаптироваться за очень короткий промежуток времени. Я думаю, у нас есть до двух месяцев, чтобы попытаться уничтожить как можно больше российских военных объектов, прежде чем россияне адаптируются», — заявил советник.

Он добавил, что из-за эффективности российских систем радиоэлектронной борьбы точность работы американских снарядов M982 Excalibur снизилась до 6 процентов.

Ранее стало известно о способности российских зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» сбивать ракеты ATACMS. Как следует из публикации Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны, реализованные технические решения в «Бук-М3» позволяют перехватить любые баллистические ракеты, которыми располагают или могут располагать в будущем украинские войска.

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      Глеб Палехов
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