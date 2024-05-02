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13:56, 2 мая 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о брошенных на границе с Молдавией машинах

«Страна.ua»: украинцы бросают машины на трассе и идут пешком в Молдавию

Кадр: Telegram-канал « Политика Страны»

Украинцы бросают у границы с Молдавией автомобили, чтобы уйти пешком на территорию соседнего государства. Видео с оставленными неподалеку от границы транспортными средствами опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Они (граждане Украины — прим. «Ленты.ру») доезжают либо до границы, либо до приграничной зоны с блокпостами и уже оттуда идут пешком в Молдавию», — отмечают украинские СМИ.

По данным издания, на трассе у молдавской границы можно встретить машины с номерами разных регионов Украины.

Ранее стало известно, что украинские пограничники помогли сбежать из страны в Польше более чем 200 мужчинам. По данным суда, сотрудники пограничной службы не вносили в базы данных информацию о переходе границы гражданами призывного возраста.

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      Екатерина Грищенко
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