На Украине рассказали о брошенных на границе с Молдавией машинах

«Страна.ua»: украинцы бросают машины на трассе и идут пешком в Молдавию

Украинцы бросают у границы с Молдавией автомобили, чтобы уйти пешком на территорию соседнего государства. Видео с оставленными неподалеку от границы транспортными средствами опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Они (граждане Украины — прим. «Ленты.ру») доезжают либо до границы, либо до приграничной зоны с блокпостами и уже оттуда идут пешком в Молдавию», — отмечают украинские СМИ.

По данным издания, на трассе у молдавской границы можно встретить машины с номерами разных регионов Украины.

Ранее стало известно, что украинские пограничники помогли сбежать из страны в Польше более чем 200 мужчинам. По данным суда, сотрудники пограничной службы не вносили в базы данных информацию о переходе границы гражданами призывного возраста.