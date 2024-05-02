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18:26, 2 мая 2024Путешествия

Начавшие голодовку жители популярного курорта Европы не выдержали и поели

Daily Mail: жители Тенерифе закончили голодовку из-за туристов спустя 20 дней

Фото: Borja Suarez / Reuters

Жители испанского острова Тенерифе закончили голодовку спустя 20 дней после ее начала. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что все восемь человек, участвовавших в голодовке, не выдержали и поели. При этом двое из них находились на лечении в стационаре. Организаторы протеста заявили, что решили прекратить акцию, поскольку власти не проявили никакого интереса к их судьбе.

Голодовка на популярном курорте Европы началась 11 апреля в знак протеста против массового наплыва туристов на остров. Активисты вышли на митинг и заявили, что не будут есть, пока правительство Канарских островов не остановит крупные туристические проекты. В их числе строительство нового пятизвездочного отеля на одном из свободных пляжей Тенерифе. Протестующие жалуются, что массовый туризм разрушает остров, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья.

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      Марк Успенский
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