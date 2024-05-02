Названы факторы роста цен на вторичное жилье в Москве

ЦИАН: в столице стоимость вторичек выросла после строительства станций МЦД

За последние пять лет стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы выросла в среднем на 35 процентов. Об этом говорится в обзоре аналитиков «Циана», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сильнее всего увеличились цены в поселении Роговское Новой Москвы (в 2,3 раза), районе Западное Дегунино (в два раза), поселениях Вороновское, Мосрентген, Первомайское, Новофедоровское (на 96 процентов). Меньше всего рост цен затронул районы Донской (плюс 21 процент), Пресненский, Якиманка, Замоскворечье (плюс 22 процента), Тропарево-Никулино (плюс 26 процентов) и Крылатское (плюс 28 процентов). Отмечается, что основной рост цен пришелся на 2020 и 2021 годы.

Средняя стоимость «квадрата» в поселениях Новой Москвы в среднем увеличилась в 1,5−2 раза. Таким образом в районе были зафиксированы самые высокие темпы роста в столице. На этом сказался небольшой выбор вторичном рынке, где большую долю составляют квартиры в недавно построенных домах.

Основным фактором роста в пределах старой Москвы оказалось строительство новых станций Московского центрального диаметра (МЦД). Так, в Западном Дегунине на росте цен сказалось открытие станций метро Люблинско-Дмитровской линии в марте 2018 года и станций МЦД-3 в ноябре 2020 года. В Дмитровском и в районе Северный в ноябре 2019 года были открыты станции МЦД-1, а в сентябре 2023 года станции метро Люблинско-Дмитровской линии. Фактор метро также сыграл ключевую роль в динамике цен в районах Внуково, Лефортово и Нагатинский затон.

При этом открытие станций Большой кольцевой линии (БКЛ) такого эффекта не дают, поскольку обычно строятся в районах с уже сложившейся транспортной инфраструктурой. Есть и исключения — открытие станций БКЛ «Кленовый бульвар» и «Нагатинский затон» привело к существенному росту цен в районе Нагатинский затон, ранее имевшем плохую транспортную доступность. Похожая ситуация сложилась в районе Лефортово.

На рост цен также влияет общее развитие дорожно-транспортной сети. Например, в лидерах по росту цен оказался район Ростокино, через который в 2022 году прошла Северо-Восточная хорда. Также высокие темпы роста цен были зафиксированы в районах Зеленограда — за счет «эффекта низкой базы» и запуска платной трассы до столицы. Обратили на себя внимание и окраинные спальные районы внутри МКАД с традиционно невысоким уровнем цен.

Ранее эксперты обратили внимание на остановку роста стоимости съемных квартир в Москве. Расценки повышались непрерывно в течение трех кварталов. Осенью 2023 года пик ажиотажа был пройден, а к 2024 году спрос и предложение в этом сегмент пришли к балансу.