Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 2 мая 2024Мир

Трамп предрек гибель США в случае победы Байдена на выборах

Трамп: США не выживут в случае победы Байдена на выборах

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Джо Байден разрушает страну своей миграционной политикой. Такое заявление сделал экс-лидер США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Он пояснил, что Байден позволяет тысячам террористов приезжать в страну, которая находится «в беде». По мнению Трампа, Соединенные Штаты не смогут выжить в случае переизбрания действующего главы Белого дома на предстоящих президентских выборах. «Если мы не выиграем эти выборы, я не думаю, что наша страна выживет», — предрек он.

Бывший американский лидер также отметил, что Соединенные Штаты оказались в аду из-за президента страны Джо Байдена. Однако Трамп намерен спасти американскую экономику и вернуть страну из ада.

В апреле Дональд Трамп выразил сожаление, что в США не переезжают граждане стран, которые экс-лидер назвал «хорошими».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Названа цель удара по Одессе

      В столице Нигера подняли флаги России

      Постпред Украины при ООН намекнул на атаку на Крымский мост

      Захарова раскритиковала создание темнокожего онлайн-консультанта МИД Украины

      Трамп предрек гибель США в случае победы Байдена на выборах

      Медведчук назвал рискующих оказаться в «огне войны» вслед за Украиной

      Свадебный наряд гостьи сравнили в сети с нижним бельем

      США обвинили Китай и Россию в развертывании противокосмических вооружений

      США и ЕС усилили давление на одну страну из-за торговли с Россией

      Обнаружен гигантский хищный «велоцираптор»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше