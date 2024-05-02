Трамп предрек гибель США в случае победы Байдена на выборах

Трамп: США не выживут в случае победы Байдена на выборах

Президент США Джо Байден разрушает страну своей миграционной политикой. Такое заявление сделал экс-лидер США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Он пояснил, что Байден позволяет тысячам террористов приезжать в страну, которая находится «в беде». По мнению Трампа, Соединенные Штаты не смогут выжить в случае переизбрания действующего главы Белого дома на предстоящих президентских выборах. «Если мы не выиграем эти выборы, я не думаю, что наша страна выживет», — предрек он.

Бывший американский лидер также отметил, что Соединенные Штаты оказались в аду из-за президента страны Джо Байдена. Однако Трамп намерен спасти американскую экономику и вернуть страну из ада.

В апреле Дональд Трамп выразил сожаление, что в США не переезжают граждане стран, которые экс-лидер назвал «хорошими».