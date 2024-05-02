Подполье сообщило об ударе по военным объектам в Очакове

Николаевское подполье сообщило об ударе по военному порту в Очакове

Российские войска нанесли удар по военным объектам в Очакове. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, зафиксирован «прилет» в порт, где швартуются военные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские силы ударили в районе здания недалеко от побережья, где часто останавливаются украинские военные и проводятся военные совещания, добавил Лебедев.

Ранее Сергей Лебедев рассказал, что российские военные атаковали штаб ВСУ в центре Одессы. Также прогремели три взрыва. По его словам, в направлении «прилета» направилось большое число карет скорой помощи. Кроме того, до этого ВС России нанесли удар по электроподстанции в Харькове.