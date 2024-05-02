ООН заявила о большем масштабе разрушений в Газе в сравнении с Украиной

Tagesspiegel: ООН заявила о большем масштабе разрушений в Газе, чем на Украине

В ООН заявили, что масштаб разрушений жилой застройки в секторе Газа превышает таковой на Украине. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

«В секторе Газа больше завалов, чем на Украине», — цитирует издание главу координационного центра ООН по разминированию (ЮНМАС) Мунго Берча.

По оценке специалиста, общая масса обломков зданий в Газе составляет 37 тонн. При этом ликвидацию завалов осложняет большое количество неразорвавшихся боеприпасов, подчеркнул Берч.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал провести независимое международное расследование в связи с обнаружением массовых захоронений в Газе.