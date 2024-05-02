Описаны действия России в случае изъятия активов в США

Reuters: РФ может конфисковать активы иностранцев в случае изъятия активов в США

Россия может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов в случае изъятия ее активов в США. Вероятные действия руководства страны со ссылкой на опрошенных экономистов и юристов описало Reuters.

Москва может конфисковать средства, которые хранятся на специальных счетах типа «C», а также заблокировать внебиржевые активы, предположил управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев. По мнению опрошенных экспертов, эти активы могут быть изъяты, если иностранные инвесторы откажутся участвовать в предложенном Россией механизме обмена на российские ценные бумаги.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины на внеплановой сессии 20 апреля. Как заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, этот шаг подорвет доверие к стране со стороны других государств, инвесторов и бизнеса, так как он разрушил принцип неприкосновенности собственности. Теперь любая страна сможет поступить аналогичным образом, а у России появились «все основания принять симметричные решения» по зарубежным активам, подчеркнул председатель Госдумы.

По мнению главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, предложение США об использовании замороженных российских активов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет юридические риски и может быть расценено как нарушение международного законодательства.