Орбан: некоторые руководители ЕС извлекают выгоду из конфликта на Украине

Некоторые руководители стран-членов Европейского союза (ЕС) извлекают выгоду из конфликта на Украине. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«На войне всегда есть те, кто преуспевает. Некоторые даже очень богатеют. Так было бы и сегодня, поэтому Брюссель и поддерживает войну. Но большинство в войне всегда страдает», — написал венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт может быть урегулирован к концу 2025 года, если на выборах в Европейский парламент победят кандидаты, стремящиеся к установлению мира.