Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 2 мая 2024Мир

Орбан заявил о выгоде конфликта на Украине для некоторых руководителей ЕС

Орбан: некоторые руководители ЕС извлекают выгоду из конфликта на Украине

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Некоторые руководители стран-членов Европейского союза (ЕС) извлекают выгоду из конфликта на Украине. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«На войне всегда есть те, кто преуспевает. Некоторые даже очень богатеют. Так было бы и сегодня, поэтому Брюссель и поддерживает войну. Но большинство в войне всегда страдает», — написал венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что украинский конфликт может быть урегулирован к концу 2025 года, если на выборах в Европейский парламент победят кандидаты, стремящиеся к установлению мира.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла село Бердычи в ДНР. Почему так важен контроль над этим населенным пунктом?

      В Москве последнего снеговика обнаружили с грустным лицом

      Украина вновь попыталась атаковать российский регион

      Врач назвала способы улучшить пищеварение

      Российский полицейский с помощью двух пальцев инсценировал ограбление и попался

      Эксперт по туризму описал отдых в Сочи словами «в Дубае дешевле»

      Украинских спортсменов заставят следить за россиянами на Олимпийских играх-2024

      В Киргизии грузовик без водителя сбил 29 детей

      На Украине депутата Рады обвинили в незаконном обогащении на миллионы гривен

      Нового носителя «Калибров» спустят на воду в мае

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше