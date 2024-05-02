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11:59, 2 мая 2024Россия

Пасечник увидел общую деталь в теракте в «Крокусе» и стычке в Одессе в 2014 году

Пасечник назвал поджог общей деталью в теракте в «Крокусе» и стычке в Одессе
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

При теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске и во время стычки в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года устраивался поджог, чтобы увеличить число жертв. На общую деталь указал глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в Telegram.

По его словам, за прошедшие десять лет Киев не сделал ничего для поимки виновных. «Более того, чудовища, сжигавшие людей и добивавшие раненых, вошли в состав украинских официальных структур. А западные страны не просто "не заметили" трагедию, но и продолжили поддерживать преступный режим, накачивать Украину оружием», — написал глава российского региона.

Пасечник подчеркнул, что события на Куликовом поле в Одессе являются одним из подтверждений необходимости денацификации Украины. Он считает, что киевские власти организовали в стране репрессивный аппарат, сделав своими инструментами экстремистов и террористов, финансируемых спецслужбами. «В организации теракта в "Крокусе" и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: сначала — атака против мирных людей, затем — поджог, чтобы жертв было как можно больше», — отметил он.

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Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что заказчиками преступления в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года стали западные спецслужбы. Он напомнил, что обстоятельства расследования произошедшего были засекречены и за десять лет за произошедшее так никто и не ответил. При этом он выразил уверенность, что виновные рано или поздно понесут наказание.

2 мая 2014 года сторонники Евромайдана в ходе стычки с противниками госпереворота на Украине подожгли Дом профсоюзов в Одессе, внутри которого находились активисты Антимайдана. В результате пострадали 250 человек, 48 из них спасти не удалось.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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