Пассажир устроил дебош на рейсе в США и нарвался на штраф в миллион рублей

Устроившего дебош пассажира United Airlines оштрафовали на 20,6 тысячи долларов

Пассажир, который устроил дебош на рейсе авиакомпании United Airlines из Лондона в Ньюарк, США, нарвался на штраф в размере 20,6 тысячи долларов (около 1,8 миллиона рублей). Об этом пишет The New York Times.

Уточняется, что 30-летний Александр Майкл Доминик Макдональд из Челмсфорда, Англия, находился под стражей с 1 марта. Его арестовали сразу же после того, как самолет приземлился в международном аэропорту американского города Бангор. Дебошир признал себя виновным во вмешательстве в деятельность летного экипажа и извинился за свои действия в суде.

По данным ФБР, на которые ссылается источник, через несколько часов после взлета бортпроводники услышали, как Макдональд громко спорил со своей девушкой, и попросили его быть потише. Пассажир ненадолго затих, а после этого снова начал кричать, на этот раз на стюардессу. Кроме того, мужчина проявлял «словесную и физическую агрессию» и угрожал «уничтожить самолет».

Как пишет издание, Макдональда удерживали с помощью пластиковых наручников, а самолету пришлось совершить вынужденную посадку в Бангоре.

В конце апреля россиянина, устроившего дебош и плевавшего в людей на рейсе Utair, оштрафовали более чем на полмиллиона рублей. Во время полета он употребил наркотики, а потом начал плеваться в попутчиков.