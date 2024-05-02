Популярная 58-летняя актриса снялась в откровенном наряде

58-летняя актриса Элизабет Херли снялась в откровенном наряде для The Telegraph

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном наряде для ежедневной газеты The Telegraph. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографа Эллен фон Унверт.

На размещенном снимке 58-летняя знаменитость предстала перед камерой, облокотившись плечом на зеркало. Она позировала в полупрозрачном бюстгальтере телесного цвета, шортах длины мини и тренче нараспашку.

Визажисты сделали в макияже актрисы акцент на глаза, подведя их черным карандашом. Стилисты, в свою очередь, выпрямили волосы Херли и уложили их в небрежную прическу.

В апреле сообщалось, что Элизабет Херли надела откровенное платье 13-летней давности и удивила фанатов. Тогда актриса разместила коллаж из двух фотографий, на которых она запечатлена в облегающем платье бренда Versace серебристого цвета с глубоким декольте и разрезом.