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08:31, 2 мая 2024Забота о себе

Причины отсутствия интереса к сексу объяснили

Фото: pawel szvmanski / Unsplash

Интерес к интимной близости может угаснуть из-за стресса, усталости или однообразия в постели, считает психотерапевт Оливия Орли. Наиболее распространенные причины исчезновения сексуального желания и методы борьбы она объяснила изданию Well+Good.

Орли подчеркнула, что не существует нормального уровня либидо, поэтому низкое половое влечение не нужно рассматривать как что-то негативное. Она уточнила, что это становится проблемой, только если человек сам не доволен тем, как его сексуальный интерес влияет на жизнь. «Изменить уровень либидо непросто, особенно если вы не можете отвлечься от внешних факторов стресса — работы, здоровья, отношений», — полагает психотерапевт.

Однако причина отсутствия интереса к сексу может быть не только в низком сексуальном темпераменте, уверена Орли. По ее мнению, проблема может возникнуть из-за скучного и однообразного секса. Если проблема в этом, по мнению специалистки, не нужно искать нового партнера, намного эффективнее попытаться внести новизну в имеющиеся отношения. «Исследование 2016 года показало, что люди, состоящие в долгосрочных отношениях, были больше удовлетворены сексуальной жизнью, когда вносили разнообразие, например, пробовали общие эротические фантазии», — рассказала эксперт.

Кроме того, Орли отметила, что сексуальное желание может угаснуть из-за приема некоторых лекарственных средств. По ее словам, чаще всего такой побочный эффект вызывают антидепрессанты и оральные контрацептивы, однако потенциально похожее действие могут оказать любые препараты.

Еще одна причина, которую назвала психотерапевт, заключается в смене приоритетов. По ее мнению, фокус интересов иногда смещается с отношений, и тогда секс становится менее важным, чем какие-то другие вопросы, например, дети или карьера.

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Чтобы вернуть интерес к сексу, главное — не осуждать себя, уверена Орли. Вместо этого она посоветовала чаще откровенно разговаривать партнером, научиться отдыхать и расслабляться, а также каждый день развивать свою сексуальность. В этом помогут простые трюки: дольше рассматривать свое тело в зеркале, обращать внимание на привлекательность партнера, читать эротические книги, резюмировала психотерапевт.

Ранее 34-летняя Алмара Абгарян решила попробовать мастурбировать перед зеркалом, как певица Билли Айлиш. По ее словам, результат эксперимента ошеломил ее.

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      Алиса Дмитриева
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