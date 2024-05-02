Продюсер раскрыл гонорары Верки Сердючки в России до СВО
Продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорары украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Его слова приводит MK.RU.
Лавров отметил, что ранее артист часто приезжал в Россию и находился в топе звезд, приглашаемых на мероприятия. «За каждое его выступление давали и 100 тысяч, и 200 тысяч евро. В Новый год он увозил действительно из России по несколько миллионов евро», — заявил медиаменеджер.
Охлаждение отношений россиян и Данилко наступило после того, как певец исполнил на конкурсе «Евровидение» песню Dancing Lasha Tumbai, название которой на слух воспринималось как Russia goodbye. Артист окончательно перестал приезжать в Россию после начала специальной военной операции (СВО).
Лавров отметил, что сейчас выступления Данилко выглядят как «демонстрация против России». «В то время, когда мы с ним работали, он плохо о России не высказывался. Это сейчас он с ума сошел: у него и мат, и лозунги», — заявил он.
Ранее русофобскому поведению Сердючки дали объяснение.