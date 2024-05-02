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13:32, 2 мая 2024Культура

Продюсер раскрыл гонорары Верки Сердючки в России до СВО

Продюсер Лавров: в России за выступление Сердючке платили от 100 тысяч евро
Андрей Данилко

Андрей Данилко . Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

Продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорары украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Его слова приводит MK.RU.

Лавров отметил, что ранее артист часто приезжал в Россию и находился в топе звезд, приглашаемых на мероприятия. «За каждое его выступление давали и 100 тысяч, и 200 тысяч евро. В Новый год он увозил действительно из России по несколько миллионов евро», — заявил медиаменеджер.

Охлаждение отношений россиян и Данилко наступило после того, как певец исполнил на конкурсе «Евровидение» песню Dancing Lasha Tumbai, название которой на слух воспринималось как Russia goodbye. Артист окончательно перестал приезжать в Россию после начала специальной военной операции (СВО).

Лавров отметил, что сейчас выступления Данилко выглядят как «демонстрация против России». «В то время, когда мы с ним работали, он плохо о России не высказывался. Это сейчас он с ума сошел: у него и мат, и лозунги», — заявил он.

Ранее русофобскому поведению Сердючки дали объяснение.

ЖЗЛ
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