Продюсер раскрыл гонорары Верки Сердючки в России до СВО

Продюсер Лавров: в России за выступление Сердючке платили от 100 тысяч евро

Продюсер Сергей Лавров раскрыл гонорары украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Его слова приводит MK.RU.

Лавров отметил, что ранее артист часто приезжал в Россию и находился в топе звезд, приглашаемых на мероприятия. «За каждое его выступление давали и 100 тысяч, и 200 тысяч евро. В Новый год он увозил действительно из России по несколько миллионов евро», — заявил медиаменеджер.

Охлаждение отношений россиян и Данилко наступило после того, как певец исполнил на конкурсе «Евровидение» песню Dancing Lasha Tumbai, название которой на слух воспринималось как Russia goodbye. Артист окончательно перестал приезжать в Россию после начала специальной военной операции (СВО).

Лавров отметил, что сейчас выступления Данилко выглядят как «демонстрация против России». «В то время, когда мы с ним работали, он плохо о России не высказывался. Это сейчас он с ума сошел: у него и мат, и лозунги», — заявил он.

Ранее русофобскому поведению Сердючки дали объяснение.