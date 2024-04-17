Русофобскому поведению Верки Сердючки дали объяснение

Основатель Quest Pistols Бардаш: русофобия Верки Сердючки связана с Зеленским

Украинский и российский продюсер, основатель групп Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы» Юрий Бардаш дал объяснение, по его мнению, русофобскому поведению украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Абзац».

Медиаменеджер назвал исполнителя большим и талантливым артистом, ненависть к России у которого началась с песни Dancing Lasha Tumbai. В 2023 году две последние строчки композиции Данилко изменил на Russia, goodbye («Прощай, Россия»).

По мнению Бардаша, «русофобия» Верки Сердючки связана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Они с Зеленским спелись. Он не может ничего другого сказать. Все. Он поставил на ту систему, на ту западную культуру, на тот гедонизм, в котором всегда жил. Без сожаления, без каких-то там «ой, как жалко» Юрий Бардаш продюсер

В феврале этого года Андрею Данилко пожизненно запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Отмечалось, что на своем выступлении в Дубае в 2022 году Данилко высказался в поддержку Украины. Причиной запрета на въезд артиста в ОАЭ стало «разжигание межнациональной розни».

Ранее переехавший в Россию и поддержавший специальную военную операцию Бардаш получил и показал паспорт РФ.