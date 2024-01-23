Украинский продюсер Бардаш показал российский паспорт на фоне портрета Путина

Украинский продюсер Юрий Бардаш показал паспорт РФ на фоне портрета Путина

Украинский и российский продюсер и основатель групп Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы» Юрий Бардаш, переехавший в Россию и поддержавший специальную военную операцию (СВО), получил и показал паспорт Российской Федерации. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Медиаменеджер сфотографировался с документом на фоне портрета президента России Владимира Путина и флага РФ. В описании к фотографии Бардаш процитировал строки из стихотворения Владимира Маяковского: «Я достаю из широких штанин…»

Осенью 2023-го продюсер описал Украину, в которую хотел бы вернуться. Медиаменеджер поведал, что посетит страну тогда, когда в ней будут рады русским, а ее народ будет освобожден.

Ранее певец Эдуард Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина России и разорвал портрет главы государства, извинился перед президентом Владимиром Путиным.