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14:16, 23 января 2024Культура

Украинский продюсер Бардаш показал российский паспорт на фоне портрета Путина

Украинский продюсер Юрий Бардаш показал паспорт РФ на фоне портрета Путина
Юрий Бардаш

Юрий Бардаш. Фото: Telegram-канал «Философия Бардаша»

Украинский и российский продюсер и основатель групп Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы» Юрий Бардаш, переехавший в Россию и поддержавший специальную военную операцию (СВО), получил и показал паспорт Российской Федерации. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Медиаменеджер сфотографировался с документом на фоне портрета президента России Владимира Путина и флага РФ. В описании к фотографии Бардаш процитировал строки из стихотворения Владимира Маяковского: «Я достаю из широких штанин…»

Осенью 2023-го продюсер описал Украину, в которую хотел бы вернуться. Медиаменеджер поведал, что посетит страну тогда, когда в ней будут рады русским, а ее народ будет освобожден.

Ранее певец Эдуард Шарлот, который публично сжег паспорт гражданина России и разорвал портрет главы государства, извинился перед президентом Владимиром Путиным.

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      Анастасия Астахова
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