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12:24, 2 мая 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о задержанном за госизмену россиянине

ФСБ показала видео задержания рабочего из Владивостока за госизмену
Начало событий в новости Жителя российского региона задержали за шпионаж в пользу Украины

Кадр: Telegram-канал «Антитеррор Приморья»

Задержанный ФСБ по подозрению в госизмене житель Владивостока является рабочим. Об этом сообщает РИА Новости.

Приморский краевой суд арестовал его до 24 октября. По данным ФСБ, россиянин по собственной инициативе связался с представителями украинской спецслужбы. Ведомство показало видео его задержания.

На кадрах виден идущий по улице мужчина и то, как его хватают бойцы спецназа.

О задержании приморца стало известно ранее 2 мая. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

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      Любовь Ширижик
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