Силовые структуры
Раскрыты подробности о задержанном за госизмену россиянине
ФСБ показала видео задержания рабочего из Владивостока за госизмену
Начало событий в новости Жителя российского региона задержали за шпионаж в пользу Украины
Задержанный ФСБ по подозрению в госизмене житель Владивостока является рабочим. Об этом сообщает РИА Новости.
Приморский краевой суд арестовал его до 24 октября. По данным ФСБ, россиянин по собственной инициативе связался с представителями украинской спецслужбы. Ведомство показало видео его задержания.
На кадрах виден идущий по улице мужчина и то, как его хватают бойцы спецназа.
О задержании приморца стало известно ранее 2 мая. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
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