Раскрыты подробности о задержанном за госизмену россиянине

ФСБ показала видео задержания рабочего из Владивостока за госизмену

Жителя российского региона задержали за шпионаж в пользу Украины

Начало событий в новости Жителя российского региона задержали за шпионаж в пользу Украины

Задержанный ФСБ по подозрению в госизмене житель Владивостока является рабочим. Об этом сообщает РИА Новости.

Приморский краевой суд арестовал его до 24 октября. По данным ФСБ, россиянин по собственной инициативе связался с представителями украинской спецслужбы. Ведомство показало видео его задержания.

На кадрах виден идущий по улице мужчина и то, как его хватают бойцы спецназа.

О задержании приморца стало известно ранее 2 мая. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».