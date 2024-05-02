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15:43, 2 мая 2024Культура

Решение Баскова отказаться от оперы объяснили

Критик Легостаев: Басков выбрал более простой путь, занимаясь эстрадой
Николай Басков

Николай Басков. Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Народный артист России Николай Басков выбрал более простой путь, занимаясь эстрадой. Об этом Teleprogramma.pro рассказал музыкальный критик Илья Легостаев.

Эксперт отметил, что эстрадный период артиста «продолжается достаточно долго». «Я думаю, что его поклонники к этому уже привыкли. Подозреваю, что он просто идет более простым путем, потому что все-таки эстрадой заниматься легче, чем оперой. Опера — это постоянная поддержка голоса в тонусе и сложные произведения», — сказал он.

При этом Легостаев уточнил, что исполнитель не окончательно отказался от оперы. «В своих интервью он говорит, что не закрыл за собой дверь в серьезный театр. Но в настоящий момент, видимо, это все-таки какая-то запасная опция, которая пока не используется», — заключил музыкальный критик.

Ранее Николай Басков назвал предпочтительную для себя модель отношений. По его словам, он склоняется к гостевому браку. Говоря о предпочтительном возрасте возможной избранницы, певец признался, что ему нравятся зрелые личности, для него важнее интеллект, чем внешний вид.

ЖЗЛ
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