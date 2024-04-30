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07:07, 30 апреля 2024Культура

Басков назвал предпочтительную для себя модель отношений

Басков заявил, что предпочитает гостевой брак и возможную избранницу от 28 лет
Николай Басков

Николай Басков. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Народный артист России Николай Басков назвал предпочтительную для себя модель отношений. По его словам, он склоняется к гостевому браку. Об этом пишет «Пятый канал».

«Разве это плохо? А как все делить потом?» — задался вопросом Басков в эфире федерального телевидения.

Говоря о предпочтительном возрасте возможной избранницы, певец признался, что ему нравятся зрелые личности, для него важнее интеллект, чем внешний вид. «Ну, 20-летних я уже не потяну. От 28 и дальше», — сказал 47-летний исполнитель, добавив, что открыт для отношений и готов познавать и себя, и мир.

Ранее Николая Баскова заметили на публике с обручальным кольцом по цене квартиры в Москве. Сам певец похвастался тем, что он пользуется успехом у женщин. Он назвал себя молодым, красивым и состоятельным, добавив, что у него нет проблем с женским вниманием.

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      Марина Совина
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