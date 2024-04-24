Баскова заметили на публике с обручальным кольцом по цене квартиры в Москве

Народного артиста России Николая Баскова заметили на публике с обручальным кольцом по цене квартиры в Москве. Соответствующий материал публикует KP.RU.

45-летний исполнитель посетил гала-ужине премии «Муз-ТВ» в черном костюме, состоящем из классических брюк со стрелками и бархатного черного пиджака с красным воротником. Помимо этого, музыкант надел белую рубашку с длинным рукавом и галстук-бабочку. Вдобавок артист дополнил свой образ массивным золотым кольцом на безымянном пальце.

Как утверждает ювелир Григорий Бакатов, данное украшение похоже на обручальное. «Да и Николай и сам, как бриллиант, так и светится от счастья. И стоит такое колечко, как "однушка" в Москве», — подчеркнул эксперт.

Ранее в апреле Рудковская также появилась на публике с дорогостоящим аксессуаром. Знаменитость посетила церемонию вручения премий GQ Super Women в коричневом платье люксового бренда Valentino и фиолетовых полуботинках на каблуке. Свой образ она дополнила кольцом с редким зеленым бриллиантом в форме сердца.