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04:01, 2 мая 2024Ценности

Ринг-герл показала фигуру в купальнике с откровенными вырезами

Фото: @apolloniallewellyn

Английская модель и профессиональная ринг-герл Аполлония Ллевеллин снялась в откровенном виде и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя девушка поделилась серией снимков, на которых показала фигуру в синем купальнике, оформленном глубоким декольте голубого цвета и вырезами по бокам. Также она надела небольшие круглые серьги и браслеты.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Шикарная», «Ты выглядишь очень горячо», «Как всегда красиво», «Вау, это просто потрясающе», «Невероятная девушка», — писали они.

Ранее американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире волейболисткой, также снялась в откровенном виде и показала фото подписчикам. Девушка была запечатлена в красных стрингах и белой мокрой майке спиной к камере.

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      Карина Черных
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