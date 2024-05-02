Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС: в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска возникновения пожаров

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный у туристов регион опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с пятницы по воскресенье, с 3 по 5 мая, в западных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, она также ожидается в южных его частях.

В связи с этим сотрудники ведомства напомнили гостям и жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности. «В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора», — предупредили в сообщении.

Ранее стало известно, что спрос российских туристов на отдых в Крыму на майские праздники вырос в два раза. По информации туроператора «Алеан», в 2024 году регион занял четвертое место в топе самых популярных направлений на майские праздники.