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15:59, 2 мая 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

МЧС: в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за риска возникновения пожаров

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный у туристов регион опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Так, по данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с пятницы по воскресенье, с 3 по 5 мая, в западных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, она также ожидается в южных его частях.

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В связи с этим сотрудники ведомства напомнили гостям и жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности. «В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора», — предупредили в сообщении.

Ранее стало известно, что спрос российских туристов на отдых в Крыму на майские праздники вырос в два раза. По информации туроператора «Алеан», в 2024 году регион занял четвертое место в топе самых популярных направлений на майские праздники.

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      Фариза Бацазова
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