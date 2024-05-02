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04:05, 2 мая 2024Россия

Россиян предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки

Депутат Занко: за публичную порчу георгиевской ленты предусмотрены штрафы и срок

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

За публичную порчу георгиевской ленточки предусмотрены штрафы до пяти миллионов рублей или даже лишение свободы до пяти лет. Об этом предупредила россиян в разговоре с РИА Новости председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко.

Она подчеркнула, что речь идет о намеренном осквернении символа. «За то, что лента случайно выпала у вас из рук или испачкалась, конечно, никто наказывать не будет», — отметила депутат.

Кроме того, Занко рассказала, где лучше носить символ воинской славы. «Лучшее место для нее — на груди у самого сердца», — отметила она, добавив, что георгиевскую ленту не рекомендуется носить на теле ниже уровня локтя, на сумках, животных и снаружи автомобилей. При этом она подчеркнула, что за ношение ленты на сумках или антенне автомобиля не станут штрафовать.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому георгиевские ленты приравниваются к символам воинской славы. За их публичное осквернение предусматривается наказание в виде штрафа или лишение свободы на срок до пяти лет.

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      Марина Совина
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