Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение на 2 мая

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за риска возникновения пожаров. Об угрожающей региону опасности сообщили в местном управлении МЧС России.

Чрезвычайная пожароопасность пятого уровня ожидается в некоторых частях края, исключая побережье Черного моря и город Краснодар, 2 и 3 мая. В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

«Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, — предупредили в МЧС. — Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня».

В апреле в курортном городе Туапсе произошло землетрясение. Толчки достигли силы около четырех баллов.