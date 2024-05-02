Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:48, 2 мая 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение на 2 мая

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за риска возникновения пожаров. Об угрожающей региону опасности сообщили в местном управлении МЧС России.

Чрезвычайная пожароопасность пятого уровня ожидается в некоторых частях края, исключая побережье Черного моря и город Краснодар, 2 и 3 мая. В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

Материалы по теме:
Курортный сбор в 2024 году: что это такое, для чего, где взимается, как и кому платить
Курортный сбор в 2024 году:что это такое, для чего, где взимается, как и кому платить
22 апреля 2024
Куда сходить в Москве на майских праздниках в 2024 году: места для прогулок и программа мероприятий
Куда сходить в Москве на майских праздниках в 2024 году:места для прогулок и программа мероприятий
28 апреля 2024

«Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, — предупредили в МЧС. — Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня».

В апреле в курортном городе Туапсе произошло землетрясение. Толчки достигли силы около четырех баллов.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На мирную конференцию по Украине пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали

      На Украине рассказали о брошенных на границе с Молдавией машинах

      Бари Алибасов нанимал двойников солистов группы «На-На» на концертах

      Бузова описала новую стрижку фразой «даже не нужно было ни с кем расставаться»

      Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить войска на Украину

      Россиянам назвали стоимость пасхального кулича

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Российский боец-чемпион умер в 37 лет

      ВСУ изменили тактику ударов по территории России

      Продюсер раскрыл гонорары Верки Сердючки в России до СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше