Россиянам назвали стоимость пасхального кулича

«Известия»: пасхальный кулич обойдется россиянам в 308,99 рубля

Средняя стоимость кулича к Пасхе в России в 2024 году составит 308,99 рубля. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

В компании подчеркнули, что рост цен на готовые пасхальные куличи в России фиксируется ежегодно. В 2024-м стоимость подобного продукта массой от 270 до 450 грамм в стране может вырасти на 9-11 процентов.

Альтернативой покупке готового кулича является самостоятельное приготовление выпечки. Для этого потребуются мука, сахар, сливочное масло, дрожжи, глазурь, творог, молоко и изюм. По данным сервиса, мука в России к празднику подорожает примерно на 6 процентов, сахар — на 2-4 процента. В то же время предпосылок для роста цен на сливочное масло и дрожжи в настоящее время нет, заключили эксперты.

Ранее РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР) сообщило, что в этом году средняя стоимость основных блюд и продуктов для пасхального стола составит 443 рубля. Речь идет в том числе о куличах и крашеных яйцах. Дороже всего праздничный стол обойдется жителям Мордовии и Липецкой области, дешевле всего — россиянам из Чукотского автономного округа.