Россиянам раскрыли стоимость пасхального стола

Набор продуктов для пасхального стола обойдется россиянам в 443 рубля

Средняя стоимость продуктов для приготовления основных блюд пасхального стола, включая куличи и крашеные яйца, обойдется россиянам в среднем в 443 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты аналитиков Центра стратегических разработок (ЦСР).

В этом году Светлое Христово Воскресенье будет праздноваться 5 мая. Исследование проводилось, исходя из расчета на среднестатистическую семью, состоящую из четырех человек. По его итогам выяснилось, что меньше всего за пасхальный набор придется заплатить жителям Мордовии и Липецкой области.

В этих регионах средняя стоимость блюд к праздничному столу составит 354 и 368 рублей соответственно. В свою очередь, дороже всего продукты к Пасхе обойдутся жителям Чукотского автономного округа (788 рублей).

Ранее газета «Известия» сообщила, что в 2024 году приготовление домашнего пасхального кулича обойдется россиянам в среднем в 184 рубля. В то же время стоимость готового продукта в отечественных магазинах составляет от 350 рублей и выше, а в ресторанах — от 850 рублей.