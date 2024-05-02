Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:02, 2 мая 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость летнего отдыха в Греции

АТОР: летний отдых в Греции обойдется россиянам от 27 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Стоимость летних туров в Грецию без учета перелета начинается от 27,8 тысячи рублей на двоих. Такие данные о летнем отдыхе раскрывает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Номер на двоих в трехзвездочном отеле Крита с завтраками обойдется от 27,8 тысячи рублей в середине июня. Такую путевку предлагает Ambotis Holidays. В те же даты четырехзвездочный отель будет стоить от 60 тысяч рублей, а пятизвездочный — от 80 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

У «Русского Экспресса» есть предложение на семь ночей на Крите с питанием «все включено» в отеле категории «четыре звезды» за 66 тысяч рублей. А у Space Travel есть туры на Родос от 130 тысяч рублей.

Ранее специалисты туротрасли заявили, что летний отдых в Адыгее подорожал на 10-15 процентов в сравнении с 2023 годом. Уточняется, что подобное повышение стоимости туров характерно для всего внутреннего туризма, а не только для этого региона.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыт возможный ответ России на изъятие ее активов на Западе. Кремль заявлял, что последствия будут катастрофическими

      Два дебошира сорвали рейс и были арестованы под аплодисменты пассажиров

      46-летняя Любовь Толкалина снялась топлес на природе

      Лондон назвал легитимными удары Украины по России с помощью британского оружия

      В России выросло производство ветеринарных препаратов

      В Госдуме предрекли отсутствие российских спортсменов на Олимпиаде в Париже

      Россиянам раскрыли стоимость летнего отдыха в Греции

      Лебедеву ответили на слова о никчемности журналистов

      Москвичам предсказали заморозки до середины мая

      Жене больного раком Карла III пришлось сдерживать его из-за рвения к работе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше