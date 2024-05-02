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12:47, 2 мая 2024Экономика

Россияне признались в покупке коммерческой недвижимости для заработка

«Банки.ру» и «ПИК»: коммерческой недвижимостью владеют 39 % россиян

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Инвестициями в собственность в виде коммерческой недвижимости обладают 39 процентов опрошенных россиян. Об этом говорится в обзоре финансового маркетплейса «Банки.ру» и девелопера «ПИК», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

При этом 35 процентов россиян владеют помещением свободного назначения (в них расположены кафе, магазины, салоны красоты и другое), у 23 процентов есть индустриальная недвижимость под складские помещения или логистические центры, а 22 процента владеют офисной недвижимостью.

Большинство опрошенных используют недвижимость в качестве источника стабильного дохода. От 100 до 500 тысяч рублей в месяц получают 25 процентов опрошенных, от 50 до 99 тысяч — 24 процента, до 50 тысяч рублей — 21 процент. Отказались раскрыть величину дохода 30 процентов участников опроса.

Более половины опрошенных (55 процентов) заявили, что хотят приобрести коммерческую недвижимость в будущем для сдачи в аренду, перепродажи или открытия собственного бизнеса. Из них 20 процентов хотят открыть кафе или ресторан, 18 процентов — пункт выдачи заказов интернет-магазинов, а 15 процентов — магазин. Гостиницу или хостел хотели бы открыть 11 процентов опрошенных, 10 процентов — собственное производство.

В опросе приняли участие 1745 россиян, интересующихся финансовыми темами, в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось в марте 2024 года.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин призвал строить в России больше коммерческих помещений для увеличения налоговой базы. Хуснуллин напомнил, что за прошлый год по всей стране было возведено 175 миллионов квадратных метров недвижимости, большую часть которых строили как жилые помещения, и только 40 миллионов квадратных метров как «прочую недвижимость».

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      Мария Черкасова
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