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10:11, 2 мая 2024Россия

Россиянин сломал нос продавщице после вопроса о Монголии

Shot: житель Курской области сломал нос продавщице после вопроса о Монголии

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Житель Курской области сломал нос продавщице после вопроса о местонахождении Монголии. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, все произошло в продуктовом магазине в поселке Петрин в Курском районе. 56-летняя россиянка в тот момент готовилась к закрытию точки.

Пьяный мужчина схватил женщину за волосы, попутно нанося удары по лицу и телу. Как утверждает пострадавшая, в этот момент он требовал от нее сказать, «где находится Монголия».

После избиение нападавший скрылся, не тронув деньги в кассе и товары на полках. Выяснилось, что мужчина несколько раз приходил в этот же магазин за алкоголем. На вопросы, почему он напал на продавщицу, он отметил, что не знает.

Агрессора уже нашли и допросили. Им оказался уроженец Иркутской области, который переехал жить в Петрин в начале этого года. По словам пострадавшей, после допроса нападавшего отпустили, а в возбуждении уголовного дела ей отказали, якобы из-за того, что судмедэкспертиза не установила степень нанесенного вреда.

Женщине диагностировали перелом носа и сотрясение. Ей наложили восемь швов на лицо. Пострадавшая обратилась в прокуратуру Курской области.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга жестоко избил 19-летнюю девушку-продавца из-за пяти тысяч рублей.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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