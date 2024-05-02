Россиянина осудили на 14 лет за преступления террористической направленности

Жителя Иркутска осудили на 14 лет за участие в «М.К.У.» и нападения на прохожих

В Иркутской области суд приговорил к 14 годам лишения свободы Илью Ионова за участие в «М.К.У.» (запрещенная в России террористическая организации) и нападения на прохожих. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, осужденный отправлял в мессенджере материалы о деятельности этой организации с целью пропаганды. 25 апреля 2023 года он напал на прохожего, избив его руками и ногами, а затем распылил в лицо пострадавшего перцовый баллончик. 27 апреля Ионов снова пристал к незнакомцу и распылил баллончик. Отмечается, что он нападал на людей другой национальности. Кроме того, россиянин нанес символику «М.К.У.» на стену бассейна в Иркутске.

Ионов будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 100 тысяч рублей и лишили права три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Ранее стало известно, что в Херсонской области задержали женщину, подозреваемую в участии в незаконном вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).