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14:49, 2 мая 2024Россия

Россиянку с инсультом доставили в больницу поездом из-за отсутствия дорог в селе

Россиянку с инсультом пришлось доставлять в больницу на квадроцикле и поезде

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Карелии из-за отсутствия дорог в селе Шуерецкое женщину с инсультом пришлось доставлять до больницы на квадроцикле и поезде. Об этом сообщает «Подъем».

«Я туда впервые ездила, но вызовы у коллег были, и они тоже так добирались — на поезде, потому что дороги ни с Кеми, ни с Беломорска нет. В 19:20 мы сели. Там до самого дома от станции еще около трех километров идти», — рассказала фельдшер Вероника Тихонова.

Медики добрались до россиянки и погрузили ее на мягкие носилки. Затем Тихонова услышала звук квадроцикла. Пришедший с ней водитель скорой помощи добежал до мужчины и уговорил его довезти пациентку на прицепе квадроцикла.

«Я села вместе с водителем на квадроцикл, а водитель мой бежал, бедный, вслед за нами и еще толкал периодически этот квадроцикл, потому что там грязь и снег. Мы на квадроцикле-то еле проехали», — вспомнила фельдшер.

В поезд медиков с пациенткой не пустили, однако разрешили положить пострадавшую на полу в тепловозе.

Тихонова рассказала, что в селе Шуерецкое раньше была дорога, однако мост через реку разрушился, и восстанавливать его не стали. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе также разрушен и не функционирует. При этом, по словам медика, в нем числится фельдшер.

Ранее в Тульской области врачам пришлось пересесть из машины скорой помощи в запряженную лошадьми повозку из-за нечищеной дороги. Бригада скорой помощи направилась к пожилой женщине, у которой резко поднялось давление, в деревню Малая Каратеевка, однако из-за непроходимого снега машина была вынуждена остановиться в двух километрах от дома пенсионерки.

ЖЗЛ
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