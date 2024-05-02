Россиянкам назвали способы правильно одеться на первое свидание

Коуч психологии отношений с кандидатской степенью по культурологии, автор книги «Счастье по правилам и без» Татьяна Шаврова назвала россиянкам способы правильно одеться на первое свидание. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

В первую очередь эксперт посоветовала избегать чрезмерно нарядных образов и не надевать предметы гардероба, не используемые в повседневной жизни. Кроме того, по ее словам, следует отказаться от облегающих вещей и сделать выбор в пользу удобных изделий.

«Одежда на вас не должна при движении задираться, морщиться, съезжать на сторону так, чтобы вам приходилось долго ее поправлять или одергивать», — пояснила собеседница издания. В то же время она рекомендовала надевать невидимое под одеждой нижнее белье.

В апреле стилист Алеко Надирян также назвал россиянкам подходящую для свидания одежду.