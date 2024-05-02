Россиянкам перечислили удачные стрижки для женщин любого возраста

Парикмахер Филиппова: стрижки боб и гарсон подходят женщинам любого возраста

Парикмахер Натали Филиппова и стилистка Schwarzkopf Ирина Задонская перечислили россиянкам стрижки, которые подходят женщинам любого возраста. Их комментарии публикует журнал Marie Claire.

По словам экспертов, удачно будут смотреться различные варианты каре и каскад, сочетающийся с разнообразными образами. Также они внесли в список пикси с волосами одной длины по всей поверхности головы и боб, который, по словам специалистов, гармонично выглядит как на прямых, так и на вьющихся прядях.

Кроме того, в перечне оказалась стрижка «под мальчика» гарсон с челками различной длины и формы.

В апреле стилист-парикмахер Галина Тоторина назвала россиянкам стрижки, которые портят внешний вид.