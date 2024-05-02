Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:27, 2 мая 2024Ценности

Россиянкам перечислили удачные стрижки для женщин любого возраста

Парикмахер Филиппова: стрижки боб и гарсон подходят женщинам любого возраста

Фото: Adam Winger / Unsplash

Парикмахер Натали Филиппова и стилистка Schwarzkopf Ирина Задонская перечислили россиянкам стрижки, которые подходят женщинам любого возраста. Их комментарии публикует журнал Marie Claire.

По словам экспертов, удачно будут смотреться различные варианты каре и каскад, сочетающийся с разнообразными образами. Также они внесли в список пикси с волосами одной длины по всей поверхности головы и боб, который, по словам специалистов, гармонично выглядит как на прямых, так и на вьющихся прядях.

Кроме того, в перечне оказалась стрижка «под мальчика» гарсон с челками различной длины и формы.

В апреле стилист-парикмахер Галина Тоторина назвала россиянкам стрижки, которые портят внешний вид.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла село Бердычи в ДНР. Почему так важен контроль над этим населенным пунктом?

      Полиция начала проверку в отношении российской рэперши после дебоша на концерте

      Дачников призвали нарвать крапиву ради одной цели

      Теплоход с сотнями россиян сел на мель

      «Россия не может победить». Макрон заявил, что многие страны поддержали отправку войск на Украину

      Названы последствия возможного ограничения спутниковой съемки территории Украины

      Россиян предупредили о нестабильном мае

      В Германии обвинили Трампа в снижении потенциала НАТО

      В Турции рассказали о рисках остановки торговли с Россией

      Готовые квартиры в Москве подешевели впервые за полтора года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше