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12:25, 18 апреля 2024Ценности

Парикмахер назвала россиянкам портящие внешний вид стрижки

Парикмахер Тоторина назвала прямую челку портящей внешний вид

Фото: Adam Winger / Unsplash

Стилист-парикмахер Галина Тоторина назвала россиянкам стрижки, которые портят внешний вид. Соотвествующий материал публикует «Москва 24».

В первую очередь специалистка заявила, что сеченые волосы однозначно портят образ, поэтому очень важно вовремя подстригать концы, даже когда хочется отрастить длину. «Если волосы не очень густые, не рекомендую делать сильный каскад. Создавая высокую градуировку и слои на тонких волосах, мы получаем истончение нижних прядей и стрижку, которая портит внешний вид», — добавила эксперт.

Кроме того, парикмахер призвала отказаться от популярного в двухтысячные каре на удлинение. «Сейчас эта стрижка уже не актуальна. Также оставить в прошлом следует прямую челку на кудрявых волосах», — подчеркнула она.

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Помимо этого, Тоторина посоветовала избегать объемную «шапочку» с помощью начеса на коротких стрижках, поскольку такая прическа вышла из моды. «Лучше придать волосам легкий объем с помощью пудры или текстурирующего спрея», — уточнила женщина.

В заключение собеседница издания рассказала, что неправильно подобранная по форме лица и структуре волос стрижка также будет выглядеть неудачно, поэтому лучше обращаться к специалисту.

Ранее парикмахер раскрыла россиянам правду о связи роста волос с частотой стрижки. Специалистка опровергла миф о том, что укорачивание концов прядей влияет на скорость их роста.

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      Екатерина Ештокина
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