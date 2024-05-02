Российская школьница перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей ради онлайн-игры

В Чувашии школьница взяла кредит и перевела мошенникам 1,3 млн рублей ради игры

Мошенники убедили второклассницу из Чувашии перевести им со счета родителей 1,3 миллиона рублей ради продвижения в онлайн-игре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

30 апреля в полицию обратилась 33-летняя мать ребенка. Она рассказала, что ее мужу пришло сообщение о закрытии банковского вклада. В это время ее телефон, телефон мужа и планшет были у их дочери, которая в тот момент общалась по видео с незнакомцем.

Выяснилось, что накануне ребенок зарегистрировался в группе, в которой раздавались предметы для онлайн-игры. Чтобы их получить, от участников требовалось выполнить несколько заданий: сфотографировать разблокированный экран телефона родителей и отправить фото указанному пользователю, зайти в приложение банка, закрыть вклад и перевести деньги на указанные счета для оплаты товаров на маркетплейсах.

В результате школьница совершила 11 транзакций по 100 тысяч рублей, после чего оформила кредит на сумму более 460 тысяч и успела оплатить чужие покупки на 200 тысяч. Возбуждено уголовное дело.

27 апреля сообщалось, что пожилая россиянка создала ОПГ и незаконно оформила кредитов на миллиард рублей.